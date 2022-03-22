История танцовщицы Багейи из Каира

В Рязанском художественном музее, в зале «Искусство конца XIX — начала ХХ веков» представлена скульптура «Танцовщица Багейя из Каира» С.Т.Конёнкова. О ней мы расскажем в рубрике «День шедевра».

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Скульптор прожил увлекательную историю, длиной в век. В 1912- 1913 годах он путешествовал по Греции и Египту, изучая великое наследие древних цивилизаций.

Вернувшись на родину, на основе своих творческих впечатлений, он создает портрет танцовщицы Багейи.

Сам мастер вспоминал…

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— Мы оказались в доме нашего переводчика Ахмеда. Нас встречала красавица Багейя – его сестра, и угощала вкусным кофе. А Ахмедка всё это время шептал мне на ухо, чтобы мы купили ей браслеты для ног. Так я и сделал. На базаре в Каире приобрёл два красных чеканных браслета для Багейи.

Позже, вернувшись из далёких странствий, Коненков по памяти вырубит из мрамора прекрасную головку девушки. Скульптура отдалённо напоминает период архаики.

Конненков обращается к мрамору, сознательно тонируя материал, стремясь передать особенности грима и красоту причёски и украшений.

Грациозный образ танцовщицы «Багейи из Каира» недавно вернулся в стены Рязанского художественного музея. Скульптура долгое время украшала выставку в Санкт- Петербурге.