Среда, 8 мая, 2024

Истории проекта «Свидетели поры огневой» зазвучали благодаря поддержке ТЕХНОНИНОКЛЬ

Автор: 7info7

Опубликовано

9 мая исполнится 79 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. В преддверии этой даты и в рамках Года Семьи агентство 7info запустило акцию «Свидетели поры огневой». Мы предложили жителям Рязанской области рассказать истории о родных-фронтовиках и их личных вещах, наградах, письмах, реликвиях, которые в ихсемьях хранят память о роковых годах и героических подвигах.

Проект поддержала администрация Рязани, и 7 мая он стал частью большого телемарафона «Моя семья — моя Победа». А благодаря поддержке компании ТЕХНОНИКОЛЬ пять историй акции «Свидетели поры огневой» ожили и зазвучали.

Истории прочитал артист Рязанского театра Драмы Андрей Блажилин. Съёмка и монтаж — Денис Воробьёв.

Мы решили продлить акцию до 22 июня 2024 года! Присылайте с пометкой «Акция Свидетели поры огневой» на почту info@7info.ru фотографии ваших семейных реликвий и сопроводительный рассказ о них и ваших родных, которым они принадлежали или принадлежат. Все фото и истории будут опубликованы на сайте 7info.ru и в наших социальных сетях под хештегом #СвидетелиПорыОгневой.

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