Ипотечное кредитование в Рязанской области в 2024 году замедлилось

Рынок ипотеки в Рязанской области в 2024 году сократился на треть. Всего за год банки выдали жителям региона 9,6 тысяч жилищных кредитов на 32,9 миллиарда рублей. Кредитование замедлилось на фоне роста процентных ставок и прекращения ряда льготных программ. Об этом сообщает пресс-служба отделения банка России по Рязанской области.

Выплатить ипотеку рязанцы рассчитывают за 26 лет. Средний срок кредитования за год не изменился. Пик выдачи пришелся на июнь: за месяц рязанские заемщики получили почти 20% всего годового объема ипотеки. Потребители старались взять средства на покупку жилья до окончания действия основной программы кредита с господдержкой.

«Рынок ипотечного кредитования был перегрет из-за масштабного предоставления льготных программ. Когда таких кредитов много, то они лишь сильнее разгоняют спрос и цены. В этой ситуации Банк России вынужден держать более высокую ключевую ставку для всей экономики, чтобы защитить ее от высокой инфляции. Результат уже виден: кредитование вернулось к адекватному уровню», — отметила заместитель управляющего рязанским отделением Банка России Елена Морозова.

Практически каждый второй кредит рязанцы брали для покупки жилья в новостройках. За год на эти цели жители области получили 20 млрд рублей по 4,4 тысяч договоров. В среднем заемщики оформляли кредиты на 4,6 млн рублей. Для приобретения квартиры во вторичном фонде рязанцы брали вдвое меньшую сумму, по 2,3 млн рублей. Всего же на покупку жилья на вторичном рынке в январе-декабре банки выдали чуть менее 6 млрд рублей.

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Активно развивается индивидуальное жилищное строительство, его доля в общем объеме по итогам 2024 года превысила долю жилья на вторичном рынке и достигла 20% от общей суммы предоставленных кредитов.