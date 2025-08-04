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Новости России

Интернет-независимость: 4 простых действия для подготовки смартфона к отключениям сети

Алексей Самохин
Изображение от freepik

Временные перебои с мобильным интернетом происходят у всех операторов и могут создавать неудобства. Но не стоит забывать, что вызваны они — требованиями безопасности. Составили подборку с лайфхаками, как даже без подключения к сети делать переводы, общаться в мессенджерах и ориентироваться на местности. А еще — напомнили о старых добрых привычках, которые выручат в любой ситуации.

4 шага, как перевести смартфон в оффлайн

Благодаря этим действиям ваш гаджет не превратится в бесполезную железку при отсутствии 4G, а вы — сможете спокойно заниматься своими делами.

  • Для переводов и платежей. Настройте на телефоне NFC и дополнительно — снимите немного наличных. NFC работает через радиоволны, а не через сеть. Поэтому вы сможете отправлять деньги на карту другому человеку, прикладывая свой смартфон — к его (если у него тоже включен NFC). Ну а в крайнем случае у вас наготове будут купюры.
  • Для получения товаров в пунктах выдачи маркетплейсов. Обновите приложения — в новых версиях уже есть функция, чтобы QR-код для выдачи заказов открывался без подключения к сети. Если и это не сработает, то, как правило, без проблем найти Wi-Fi можно в кафе и в ресторанах быстрого питания, в библиотеках или в почтовых отделениях. Заранее узнайте адреса.
  • Для навигации и передвижения по городу. Сохраните на смартфоне оффлайновую карту своего города и расписание нужных маршрутов общественного транспорта. Это поможет, если не получится вызвать такси.
  • Для общения. Скачайте мессенджеры, которым не требуется быстрый интернет. Есть два варианта — одни работают по bluetooth (вбейте в поиск в магазине приложений), а вторые настроены так, что им не нужно стабильное соединение. Они потихоньку прогружают сообщения, даже если гаджет слабо улавливает сигнал от довольно далекой базовой станции. Например, о таких возможностях недавно заявляли создатели нового национального мессенджера.

Отключения интернета случаются повсеместно и переход от одного оператора к другому — не панацея. 

Но если заранее настроить на смартфоне оффлайн-сервисы и вспомнить об олдовых привычках — наличных в кошельке и использовании бесплатного Wi-Fi в городе, то вы не испытаете особых сложностей даже при отключениях сети.

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