Шесть знаков зодиака ожидают большие перемены в 2026 году

Независимо от того, удачным или неудачным был уходящий год, каждый из нас надеется на лучшее в будущем. Одни мечтают о карьерном росте, другие — о взаимной любви, а третьим не хватает финансовой устойчивости. Астрологический прогноз на 2026 год обещает приятные сюрпризы некоторым знакам зодиака. О том, кому улыбнётся удача в 2026 году, рассказало издание «THE VOICE MAG».

Покровительница 2026 года: Красная Огненная Лошадь

Красная Огненная Лошадь, символ 2026 года, вступит в свои права в середине февраля. Этот период принесет яркие эмоции и насыщенные события. Лошадь, как одно из животных китайского гороскопа, символизирует смелость, энергичность, амбициозность и стремление к переменам.

Особенности года

В 2026 году нас ожидают три периода ретроградного Меркурия, когда замедляется общение, возникают трудности и приходится перестраивать планы. Эти периоды продлятся с конца февраля по март, с июня по июль и с октября по ноябрь. Пиковыми точками перемен станут два коридора затмений весной и летом, когда произойдут солнечные и лунные затмения.

Гороскоп по знакам зодиака

Овен

Для Овнов 2026 год будет особенно успешным. Начатые дела принесут прибыль, а март, июнь и октябрь станут месяцами активного роста и реализации планов. В ноябре может наступить эмоциональная напряженность, которую поможет преодолеть терпение и избегание конфликтов. Весной и летом появятся новые знакомства, а личная жизнь наполнится гармонией.

Овны будут в центре внимания, проявляя свой потенциал в разных сферах жизни. Женщинам стоит контролировать свои эмоции, особенно в любовных отношениях. Мужчины же могут ожидать карьерного взлета и финансовых успехов, но им следует действовать взвешенно. Успех на работе будет обусловлен гармонией Сатурна, Марса и Юпитера. С начала года и до марта откроются новые возможности, которые приведут к достижению целей. Однако с апреля по июнь возможны сложности на работе. Проявив стойкость и доброжелательность, Овны смогут преодолеть трудности и подняться по карьерной лестнице.

Телец

Для Тельцов 2026 год станет периодом финансового подъема. В январе, феврале и сентябре укрепятся позиции. Влияние Юпитера и Сатурна принесет рост и процветание в работе, семье, личной жизни, здоровье и личностном развитии. Позитивные перемены коснутся практически всех сфер.

Тельцы могут смело доверять людям и заключать контракты. Весной и осенью возможны разногласия с партнером, но открытость и сдержанность помогут преодолеть кризис. Осенью важно быть осторожными с расходами и направить средства на развитие.

Женщины Тельцы испытают массу впечатлений, которые приведут к серьезным изменениям в жизни. Мужчины укрепят отношения в семье через искренние разговоры. Одинокие Тельцы встретят любовь благодаря уверенности и энергии.

Важно быть последовательными, дисциплинированными и настроенными позитивно. Тогда 2026 год станет одним из самых успешных для Тельцов.

Близнецы

Близнецы начнут 2026 год с необходимости быть честными и открытыми на работе и дома, что поможет избежать недоразумений. Им стоит научиться настойчивости и не потакать природной изменчивости. Звезды обещают испытания в сфере дружбы и достижения целей.

В марте возможны финансовые трудности, поэтому лучше избегать лишних трат. Во второй половине года придет стабильность и появятся новые источники дохода. Действуя разумно, Близнецы откроют интересные горизонты.

Август станет шансом преуспеть в карьере. Они раскроют свой потенциал, взяв на себя ответственность и не боясь роста. Упорные Близнецы займут руководящие посты и получат признание. В 2026 году важно избегать импульсивных решений и действовать обдуманно. Лучше сосредоточиться на долгосрочной стратегии.

Женщины укрепят отношения с любимым человеком через искренность и открытость. Свободные Близнецы встретят того, кто перевернет их мир. Мужчины найдут путь к успеху в бизнесе.

Рак

Для Раков 2026 год станет временем перемен и личного роста. С января по март возможны сомнения, особенно на работе. Но эти трудности станут толчком к успеху.

С апреля Раки обретут гармонию и укрепят семейные узы. В июне важно поберечь силы, а в середине лета Юпитер принесет удачу. Раки приумножат доходы и получат заслуженные награды.

Женщин может разочаровать поступок близкого человека, но через несколько месяцев они поймут, что это к лучшему. Мужчины позаботятся о здоровье и откроют новые виды спорта. Для достижения целей Ракам нужно использовать коммуникабельность. Свободным Ракам лучше сосредоточиться на серьезных отношениях.

Во второй половине года возможны интриги и конфликты. Для решения вопросов Ракам нужно опираться на поддержку близких. В семье важно разговаривать и слышать друг друга. Осторожность и предусмотрительность помогут Ракам встретить перемены во всеоружии.

Лев

Львам 2026 год подарит шанс заявить о себе благодаря Юпитеру. Начало года принесет небольшие неприятности, но это сигнал обновить планы. Львам важно уделять внимание здоровью и поддерживать форму. Лидерские качества проявятся в мае, июле и сентябре.

Лето и осень станут временем позитивных перемен. Львы могут сменить имидж, запустить проект или заняться самосовершенствованием. Эти действия принесут дивиденды в конце года. Хотя придется потрудиться, результат будет приятным.

Звезды советуют Львам отдыхать и сдерживать эмоции. Женщины будут купаться во внимании мужчин, а мужчины столкнутся с трудностями в личной жизни из-за эгоизма. К середине года отношения могут наладиться. Львам важно восстанавливать доверие через преданность и заботу. Звезды дадут возможность реализовать потенциал.

Водолей

Водолеи получат шанс укрепить финансовое положение благодаря уверенности в себе. До года Красной Огненной Лошади им было сложно решиться на перемены. Теперь момент настал. Нужно полагаться на себя и свои способности.

Обретя уверенность, Водолеи займутся саморазвитием, будь то новое хобби или обучение. Личный рост и повышение достатка сделают 2026 год удачным. В начале года может наступить усталость, но к середине года усилия окупятся. Июнь и сентябрь станут успешными месяцами.

Под конец года Водолеи смогут отдохнуть. Женщины займутся домом и уютом. Мужчины пройдут через кризис, но поймут, что это сигнал двигаться к цели. В отношениях важно опираться на доверие и честность. Одинокие Водолеи могут встретить любовь во время поездки.