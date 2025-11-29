Новогодняя столица-2026
В Рязанской области запустили новую образовательную программу для участников СВО

Анастасия Мериакри

На площадке РМСРЦ «Сосновый бор» проходит двухдневный интенсив в рамках образовательного курса «Лекторы особого назначения». Программа направлена на участников спецоперации и других вооруженных конфликтов. Первый заместитель Председателя Правительства Рязанской области Денис Боков выступил с приветственным словом от имени Губернатора Павла Малкова.

На открытии проекта также присутствовали первый заместитель руководителя аппарата Губернатора и Правительства Рязанской области Яна Стрельцова, председатель комитета по делам молодежи региона Виталий Косачев, директор регионального филиала Российского общества «Знание» Александр Селиванов и заместитель председателя Ассоциации ветеранов СВО Максим Катков.

Денис Боков подчеркнул значимость программы для патриотического воспитания молодежи и привлечения участников спецоперации к этой работе.

«Новый проект «Лекторы особого назначения» инициирован Ассоциацией ветеранов СВО Рязанской области, поддержан Правительством Рязанской области и региональным отделением Российского общества «Знание». Отбор прошли более 20 человек, из них 8 человек – участники программы «ГЕРОИ62» и представители муниципалитетов – тех, кто будет делиться со школьниками и студентами верными смыслами, достоверными знаниями. Важно, чтобы проект развивался и масштабировался», – подчеркнул Денис Боков. 

Александр Селиванов рассказал о структуре и целях образовательного курса, который включает основы психологии, ораторского мастерства, эффективной коммуникации с молодежью и межконфессиональных отношений. Особое внимание уделяется методике подготовки публичных выступлений и презентаций.

Максим Катков отметил, что участников проекта сопровождают опытные наставники, и по итогам обучения каждый слушатель представит собственное выступление экспертной комиссии, после чего войдет в состав лекторов «Знание», участвующих в проекте «Диалоги с героем». Этот проект регулярно проводится в образовательных учреждениях региона, где школьники и студенты могут услышать уроки мужества от настоящих героев.

