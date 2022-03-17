Интерес россиян к вкладам вырос более чем втрое

С 24 февраля по 14 марта интерес россиян к вкладам вырос в 3,3 раза, рассказали «Известиям» в финансовом маркетплейсе «Сравни».

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Причиной стало резкое повышение ключевой ставки ЦБ на 10,5 п.п., вслед за которым максимальная доходность по депозитам взлетела с 11% до 23%.

При этом наибольший интерес пользователей платформы отмечен к вкладам в евро, где показатели месяц к месяцу увеличились на 326%. На долларовые продукты рост составил 250%, на рублевые — 153%.

«Известиям» в крупных финансовых организациях подтвердили повышенный спрос на депозиты.

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С 28 февраля клиенты разместили на срочных вкладах и накопительных счетах 3,3 трлн рублей, из них около трети — на депозитах в валюте, сообщили в ВТБ.

В первый день действия новых условий по депозитам сумма привлеченных средств превысила отток за предыдущий месяц, таким образом объем рублевых вкладов на 1 марта превысил показатель на 1 февраля, рассказали в Совкомбанке.

В Ак Барс Банке отметили: приток средств на депозиты сразу после повышения ставок составил 500%.

Также существенный рост портфеля вкладов в конце февраля-начале марта фиксируют в МКБ, Росбанке, Газпромбанке, крымском РНКБ, «Новикомбанке» и Почта Банке.

С начала марта максимальная доходность по депозитам в рублях выросла с 11% до 23%, в инвалюте — с 0,5 до 8%. Причиной стало резкое повышение ключевой ставки ЦБ. Такое решение регулятор принял 28 февраля для поддержания финансовой стабильности после жестких экономических санкций США, Евросоюза, Великобритании и других стран мира из-за специальной военной операции РФ на Украине.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Игра на сбережение: интерес к банковским вкладам вырос втрое