ХК «Рязань-ВДВ» обыграл дома одного из лидеров ВХЛ

Команда «Рязань-ВДВ» одержала победу в домашнем матче с одним из лидеров чемпионата — тульским «АКМ» — со счётом 2:1. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«АКМ» приехал в Рязань с серией из четырех побед, включая две предыдущие крупные в Воскресенске над «Химиком» со счётом 6:1 и в Пензе над «Дизелем» 4:0.

В составе рязанской команды дебютировали нападающий Николай Владимиров, действующий обладатель Кубка Петрова в составе тюменского «Рубина», и защитник Данил Семёнов. Кроме этого, за «Рязань-ВДВ» после продолжительного перерыва сыграли командированные из подмосковного «Витязя» нападающий Никита Гончаров и защитник Вячеслав Сараев. Они заменили находящихся на лечении форвардов первого звена «десантников» Филиппа Толузакова и Виктора Пластинина.

«Рязань-ВДВ» открыл счёт уже на 44-й секунде броском защитника Егора Смирнова — это его первая шайба в сезоне. Победная шайба была заброшена его партнёром по паре Вячеславом Сараевым — в результате красивого, будто записной форвард, выхода один на один.

Вратарь «Рязань-ВДВ» Денис Попов отразил 35 из 36-ти бросков.

После завершения игры на площадке Дворца спорта «Олимпийский» состоялся традиционный благотворительный «Мишкопад» с участием хоккеистов «Рязань-ВДВ» — зрители забросали лёд мягкими игрушками, которые затем будут доставлены маленьким детям.

Рязанская команда с 34 очками в 35 матчах вышла на 20-е место. От 16-го места «Рязань-ВДВ» на текущий момент отделяет четыре очка. До Нового года рязанцам предстоит ещё один домашний матч — 30 декабря с московской «Звездой».

«Рязань-ВДВ» — «АКМ» (Тула) 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

1:0 Смирнов 1 (Сараев) 0:44

1:1 Петров (Рымарев, Шайхулов) 9:39

2:1 Сараев 2 (Карлин) 28:36

Вратари: Попов — Большаков (0:00 — 58:14)

Броски (в створ): 37 (28) — 60 (36)

Вбрасывания: 28 — 33

Штрафное время: 6 (0-6-0) — 8 (6-2-0)

Состав «Рязань-ВДВ»: Попов, Клоберданец; Басистый — Кривошеев, Гончаров — Валицкий (А) — Силантьев; Сараев — Смирнов, Алёшин — Бирюков — Владимиров; Семёнов — Васильев, Баранов — Карлин — Сироткин (А); Полунин (К), Буцаев — Кузьменко — Путилов; Зубов.