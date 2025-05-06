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hh.ru назвал среднюю зарплату рязанских учителей

Алексей Самохин

Аналитики hh.ru подвели итоги первого квартала 2025 года и выяснили, в каких регионах России учителям предлагают самые высокие и самые низкие зарплаты.

Согласно данным платформы, в первом квартале 2025 года на российском рынке труда было открыто более 22,7 тысячи вакансий для учителей и преподавателей. Это на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, что говорит о растущем спросе на специалистов в сфере образования.

Средняя зарплата учителя по России составила 54,6 тысячи рублей. Это на 14% больше, чем в прошлом году, однако на 11% меньше, чем желаемый уровень дохода, указанный самими соискателями в резюме. В среднем российские учителя рассчитывают на зарплату от 60,4 тысячи рублей в месяц.

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Больше всего работодатели готовы платить учителям в Москве — свыше 81,1 тысячи рублей. На втором месте по уровню предложений — Камчатский край, где средняя зарплата составляет 80 тысяч рублей. Третье место занимает Магаданская область с показателем 75 тысяч рублей. Санкт-Петербург также вошёл в число регионов с самыми высокими зарплатами для педагогов, заняв 11-е место с уровнем 60,8 тысячи рублей.

В Рязанской области средняя зарплата педагогов составляет 39 тысяч 700 рублей, по сравнению с прошлым годом она уменьшилась на 1%. По данным hh.ru, рязанские педагоги хотели бы получать 50 тысяч рублей, но зарабатывают на 26% меньше.

Динамика и баланс учительских зарплат в регионах ЦФО:

Регионожидаемая зарплата в 2025 годупредлагаемая зарплата в 2025 годунасколько больше хотели бы получать учителя?насколько выросла потенциальная зарплата учителя за год?
Белгородская область50 000 ₽42 100 ₽19%5%
Брянская область45 900 ₽50 000 ₽-8%43%
Владимирская область50 000 ₽44 600 ₽12%-7%
Воронежская область50 000 ₽40 900 ₽22%21%
Ивановская область50 000 ₽41 300 ₽21%18%
Калужская область50 000 ₽43 800 ₽14%25%
Костромская область45 000 ₽31 000 ₽45%-38%
Москва80 700 ₽81 100 ₽0%15%
Московская область71 800 ₽67 200 ₽7%18%
Курская область45 900 ₽44 000 ₽4%26%
Липецкая область50 000 ₽40 000 ₽25%14%
Орловская область50 000 ₽50 000 ₽0%25%
Рязанская область50 000 ₽39 700 ₽26%-1%
Смоленская область50 000 ₽42 500 ₽18%-15%
Тамбовская область50 000 ₽35 000 ₽43%27%
Тверская область50 000 ₽43 800 ₽14%46%
Тульская область50 200 ₽50 000 ₽0%43%
Ярославская область49 900 ₽35 200 ₽42%17%
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