hh.ru назвал среднюю зарплату рязанских учителей

Аналитики hh.ru подвели итоги первого квартала 2025 года и выяснили, в каких регионах России учителям предлагают самые высокие и самые низкие зарплаты.

Согласно данным платформы, в первом квартале 2025 года на российском рынке труда было открыто более 22,7 тысячи вакансий для учителей и преподавателей. Это на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, что говорит о растущем спросе на специалистов в сфере образования.

Средняя зарплата учителя по России составила 54,6 тысячи рублей. Это на 14% больше, чем в прошлом году, однако на 11% меньше, чем желаемый уровень дохода, указанный самими соискателями в резюме. В среднем российские учителя рассчитывают на зарплату от 60,4 тысячи рублей в месяц.

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Больше всего работодатели готовы платить учителям в Москве — свыше 81,1 тысячи рублей. На втором месте по уровню предложений — Камчатский край, где средняя зарплата составляет 80 тысяч рублей. Третье место занимает Магаданская область с показателем 75 тысяч рублей. Санкт-Петербург также вошёл в число регионов с самыми высокими зарплатами для педагогов, заняв 11-е место с уровнем 60,8 тысячи рублей.

В Рязанской области средняя зарплата педагогов составляет 39 тысяч 700 рублей, по сравнению с прошлым годом она уменьшилась на 1%. По данным hh.ru, рязанские педагоги хотели бы получать 50 тысяч рублей, но зарабатывают на 26% меньше.

Динамика и баланс учительских зарплат в регионах ЦФО: