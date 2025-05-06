hh.ru назвал среднюю зарплату рязанских учителей

Аналитики hh.ru подвели итоги первого квартала 2025 года и выяснили, в каких регионах России учителям предлагают самые высокие и самые низкие зарплаты.
Согласно данным платформы, в первом квартале 2025 года на российском рынке труда было открыто более 22,7 тысячи вакансий для учителей и преподавателей. Это на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, что говорит о растущем спросе на специалистов в сфере образования.
Средняя зарплата учителя по России составила 54,6 тысячи рублей. Это на 14% больше, чем в прошлом году, однако на 11% меньше, чем желаемый уровень дохода, указанный самими соискателями в резюме. В среднем российские учителя рассчитывают на зарплату от 60,4 тысячи рублей в месяц.
Больше всего работодатели готовы платить учителям в Москве — свыше 81,1 тысячи рублей. На втором месте по уровню предложений — Камчатский край, где средняя зарплата составляет 80 тысяч рублей. Третье место занимает Магаданская область с показателем 75 тысяч рублей. Санкт-Петербург также вошёл в число регионов с самыми высокими зарплатами для педагогов, заняв 11-е место с уровнем 60,8 тысячи рублей.
В Рязанской области средняя зарплата педагогов составляет 39 тысяч 700 рублей, по сравнению с прошлым годом она уменьшилась на 1%. По данным hh.ru, рязанские педагоги хотели бы получать 50 тысяч рублей, но зарабатывают на 26% меньше.
Динамика и баланс учительских зарплат в регионах ЦФО:
|Регион
|ожидаемая зарплата в 2025 году
|предлагаемая зарплата в 2025 году
|насколько больше хотели бы получать учителя?
|насколько выросла потенциальная зарплата учителя за год?
|Белгородская область
|50 000 ₽
|42 100 ₽
|19%
|5%
|Брянская область
|45 900 ₽
|50 000 ₽
|-8%
|43%
|Владимирская область
|50 000 ₽
|44 600 ₽
|12%
|-7%
|Воронежская область
|50 000 ₽
|40 900 ₽
|22%
|21%
|Ивановская область
|50 000 ₽
|41 300 ₽
|21%
|18%
|Калужская область
|50 000 ₽
|43 800 ₽
|14%
|25%
|Костромская область
|45 000 ₽
|31 000 ₽
|45%
|-38%
|Москва
|80 700 ₽
|81 100 ₽
|0%
|15%
|Московская область
|71 800 ₽
|67 200 ₽
|7%
|18%
|Курская область
|45 900 ₽
|44 000 ₽
|4%
|26%
|Липецкая область
|50 000 ₽
|40 000 ₽
|25%
|14%
|Орловская область
|50 000 ₽
|50 000 ₽
|0%
|25%
|Рязанская область
|50 000 ₽
|39 700 ₽
|26%
|-1%
|Смоленская область
|50 000 ₽
|42 500 ₽
|18%
|-15%
|Тамбовская область
|50 000 ₽
|35 000 ₽
|43%
|27%
|Тверская область
|50 000 ₽
|43 800 ₽
|14%
|46%
|Тульская область
|50 200 ₽
|50 000 ₽
|0%
|43%
|Ярославская область
|49 900 ₽
|35 200 ₽
|42%
|17%