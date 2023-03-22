Губернатор Павел Малков встретился с участниками СВО

22 марта губернатор Павел Малков посетил Управление Росгвардии по Рязанской области, где встретился с сотрудниками – участниками специальной военной операции и их родственниками. Во встрече приняли участие начальник Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Рязанской области Виктор Лачев, бойцы подразделений СОБР, ОМОН, их семьи, ветераны службы.

Губернатор подчеркнул, что сотрудники Росгвардии с честью выполняют поставленные перед ними задачи. Накануне сводный отряд вернулся из зоны проведения спецоперации в полном составе. Павел Малков поблагодарил сотрудников ведомства за проявленное мужество и стойкость, а родственников – за терпение и поддержку.

«Бойцы Росгвардии выполняют серьезные задачи, для них это не просто работа, это дело чести. Знаю, как важна поддержка близких, — сказал глава региона. — Наш долг – поддержать каждую семью участника СВО, оказать всю необходимую помощь».

В Рязанской области перечень мер поддержки постепенно расширяется. Для оперативного решения возникающих вопросов за каждой семьей закреплен куратор, создан многофункциональный семейный центр и Государственное юридическое бюро, где можно получить бесплатную юридическую помощь. Вскоре пройти курс реабилитации на современном оборудовании и получить психологическую помощь участники СВО и члены их семей смогут в социально-реабилитационном центре «Сосновый бор», а также в областном клиническом госпитале для ветеранов войн.

В ходе встречи бойцы поделились тем, как прошла очередная командировка. Губернатор обсудил работу действующего учебного центра, создание и оснащение нового тренировочного полигона для подготовки сотрудников Росгвардии. Павел Малков посетил также центр лицензионно-разрешительной работы, ознакомился с условиями, созданными для прохождения службы.