Рязань ждут масштабные изменения. Павел Малков во время прямого эфира из Касимова рассказал о планах по благоустройству города.

По словам губернатора, план по благоустройству ЦПКиО рассчитан на пять лет. В первую очередь, в парке заменят коммунальные сети, на что из бюджета выделено 120 миллионов рублей. На первом этапе также построят детскую площадку за счёт спонсорских средств в размере 250 миллионов рублей. Работы начнутся в ближайшее время и завершатся в следующем году.

Задача — не только обновить сам парк, но и привести в порядок прилегающие территории, включая стадион ЦСК, пруды и «Буревестник». Продолжится также развитие Лыбедского бульвара, чтобы жители могли комфортно дойти пешком от Кремля до ЦПКиО.

Павел Малков сообщил, что сейчас идёт разработка проекта по созданию набережной в Рязани. Его предварительная стоимость оценивается в 12 миллиардов рублей. Проект, который будет готов в следующем году, охватит территорию от Кремля до рек Трубежа и Оки, а также до озера Орехового. Набережная будет включать серьёзные работы по берегоукреплению.

Уже в этом году власти планируют заключить двухлетний контракт на благоустройство части набережной — от Глебовского моста до памятника Есенину. По словам губернатора, новая набережная станет важной частью большого маршрута «Рязань пешеходная».

В завершение эфира Павел Малков поблагодарил неравнодушных жителей за их активное участие. Он пообещал, что все вопросы и комментарии будут отработаны, и дал соответствующие поручения министерствам и ведомствам.