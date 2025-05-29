Губернатор Малков прокомментировал атаку беспилотников на Рязанскую область

Губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал о последствиях ночной атаки беспилотников ВСУ.

Напомним, по информации министерства обороны РФ, над регионом силами ПВО уничтожено 4 вражеских БПЛА самолётного типа. По словам Малкова, пострадавших и материального ущерба не было.

Днём будут уничтожать обломки. Губернатор призвал рязанцев не приближаться к ним, в случае обнаружения — звонить по телефону 112.