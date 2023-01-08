Глава Белгородской области Вячеслав Гладков высказался о «смерти» трех детей на новогодних праздниках, сообщил портал «Мое Онлайн».

Ранее в Сети появилась информация, что в результате болезней скончались трое детей. Один случай подтвердил министр здравоохранения Андрей Иконников. Родители слишком поздно обратились за медицинской помощью, пояснил чиновник.

Губернатор подчеркнул, что сведения о еще двух смертях не соответствуют действительности.

Гладков пообещал разобраться, кто стал первоисточником фейка. Также он призвал взрослых вовремя обращаться к врачам.