Гриппом и ОРВИ за неделю заболели почти 5800 рязанцев

За минувшую неделю в Рязани и области выявлено 5775 случаев заболевания ОРВИ и гриппом, что выше предыдущей недели на 12,7%. Такие данные привело 3 февраля региональное управление Роспотребнадзора.

Рязанцы болеют гриппом, также заболевания вызваны вирусами негриппозной этиологии.

А вот заболеваемость коронавирусом за неделю уменьшилась на 31,7% — COVID-19 выявлен у 28 человек.

Реклама

В сообщении Роспотребнадзора отмечается, что в период заболеваемости важно соблюдать несложные меры индивидуальной защиты, включающие в себя «респираторный этикет», укреплять иммунитет, соблюдать режим и правила гигиены.