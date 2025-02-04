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Фото: Изображение от freepik
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Гриппом и ОРВИ за неделю заболели почти 5800 рязанцев

Алексей Самохин

За минувшую неделю в Рязани и области выявлено 5775 случаев заболевания ОРВИ и гриппом, что выше предыдущей недели на 12,7%. Такие данные привело 3 февраля региональное управление Роспотребнадзора. 

Рязанцы болеют гриппом, также заболевания вызваны вирусами негриппозной этиологии. 

А вот заболеваемость коронавирусом за неделю уменьшилась на 31,7% — COVID-19 выявлен у 28 человек. 

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В сообщении Роспотребнадзора отмечается, что в период заболеваемости важно соблюдать несложные меры индивидуальной защиты, включающие в себя «респираторный этикет», укреплять иммунитет, соблюдать режим и правила гигиены. 

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© Информационное агентство 7info

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