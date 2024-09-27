Пятница, 27 сентября, 2024

Грибы с глазами, книги с душой и 59 августа! Афиша мероприятий в Рязани на 28-29 сентября

Автор: Алексей Самохин

Опубликовано

Сентябрь радует рязанцев теплом и не уходящей волной культурных и досуговых мероприятий, благодаря которым можно сделать свои выходные незабываемыми! На сей раз пути два – окунуться с литературу и музыку или искать единения с природой. Впрочем, ничто не мешает побывать везде, где только успеется. Рассказываем, где обитают грибы с глазами, помещается целый читающий мир и звучат стихи Есенина. 

«В Рязани – грибы с глазами» (0+)

Районный фестиваль с крылатой фразой в качестве названия будет проводиться 28 сентября с 7:00 до 14:00. Место проведения – Рязанский район, село Ласково. Посетителей ждут всевозможные активности, связанные с грибами – от чемпионата до дефиле, от ярмарок до интерактивных площадок, от конкурсов до концерта. А как наверняка будут отжигать частушечники на фольклорном баттле! Такое точно стоит увидеть. 

Грибы с глазами, книги с душой и 59 августа! Афиша мероприятий в Рязани на 28-29 сентября

«Берёзовая цветь» (6+)

Литературный концерт приурочен ко дню Рождения С.А. Есенина и состоится в Центральной библиотеке его имени. Начало – 28 сентября, 15:00. Управление культуры приглашает «всех, кто читает стихи Есенина, поёт песни на его слова и пишет посвящения поэту». Вход на мероприятие свободный. 

Грибы с глазами, книги с душой и 59 августа! Афиша мероприятий в Рязани на 28-29 сентября

«59 августа» (0+)

Рязанская ВДНХ, в свою очередь, не прекращает традицию проведения масштабных фестивалей на выходных. На сей раз никак не хотим отпускать лето! В субботу, 28 сентября с 15:00 до 18:00 гости мероприятия смогут посетить огромное количество разнообразных мастер-классов. Украшения, танцы, элементы интерьера – выбирайте, к чему лежит ваша душа. А после своей музыкой рязанцев порадуют группа FEELIN’S и Антон Токарев. 

Грибы с глазами, книги с душой и 59 августа! Афиша мероприятий в Рязани на 28-29 сентября

«Читающий мир» (0+)

Двери Библиотеки им. Горького будут открыты для посетителей и на выходных. Напоминаем, более 80 мероприятий для аудитории всех возрастов состоится на территории библиотеки в рамках программы десятого, юбилейного Межрегионального фестиваля национальной книги «Читающий мир».

Грибы с глазами, книги с душой и 59 августа! Афиша мероприятий в Рязани на 28-29 сентября

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

T2: программисты в 58 раз больше стали пользоваться нейросетями для написания кода

На переходе в центре Рязани мотоциклист сбил ребёнка — очевидец

В Касимовском районе тушат крупный пожар, горят три строения

В Санкт-Петербурге задержан мужчина, который выдавал себя за работника ДПС

В Рязани пройдёт «Вечеринка капибары»

В центре Рязани горело заброшенное строение

Tele2 стала T2 – разбираемся в причинах смены бренда

Рязанский театр драмы показал новый спектакль «Матросская тишина»

Предприятия региона приняли участие в презентации Рязанской области в Торгово-промышленной палате РФ

В Рязанской области инвалиды оказались изолированы от города

Задержан подозреваемый в убийстве 12-летней девочки в Краснодарском крае

5 октября в Константинове выступит народный артист РФ Валерий Баринов