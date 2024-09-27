Грибы с глазами, книги с душой и 59 августа! Афиша мероприятий в Рязани на 28-29 сентября

Сентябрь радует рязанцев теплом и не уходящей волной культурных и досуговых мероприятий, благодаря которым можно сделать свои выходные незабываемыми! На сей раз пути два – окунуться с литературу и музыку или искать единения с природой. Впрочем, ничто не мешает побывать везде, где только успеется. Рассказываем, где обитают грибы с глазами, помещается целый читающий мир и звучат стихи Есенина.

«В Рязани – грибы с глазами» (0+)

Районный фестиваль с крылатой фразой в качестве названия будет проводиться 28 сентября с 7:00 до 14:00. Место проведения – Рязанский район, село Ласково. Посетителей ждут всевозможные активности, связанные с грибами – от чемпионата до дефиле, от ярмарок до интерактивных площадок, от конкурсов до концерта. А как наверняка будут отжигать частушечники на фольклорном баттле! Такое точно стоит увидеть.

«Берёзовая цветь» (6+)

Литературный концерт приурочен ко дню Рождения С.А. Есенина и состоится в Центральной библиотеке его имени. Начало – 28 сентября, 15:00. Управление культуры приглашает «всех, кто читает стихи Есенина, поёт песни на его слова и пишет посвящения поэту». Вход на мероприятие свободный.

«59 августа» (0+)

Рязанская ВДНХ, в свою очередь, не прекращает традицию проведения масштабных фестивалей на выходных. На сей раз никак не хотим отпускать лето! В субботу, 28 сентября с 15:00 до 18:00 гости мероприятия смогут посетить огромное количество разнообразных мастер-классов. Украшения, танцы, элементы интерьера – выбирайте, к чему лежит ваша душа. А после своей музыкой рязанцев порадуют группа FEELIN’S и Антон Токарев.

«Читающий мир» (0+)

Двери Библиотеки им. Горького будут открыты для посетителей и на выходных. Напоминаем, более 80 мероприятий для аудитории всех возрастов состоится на территории библиотеки в рамках программы десятого, юбилейного Межрегионального фестиваля национальной книги «Читающий мир».