Воскресенье, 5 октября, 2025
9.3 C
Рязань
Новости мира

Грета Тунберг пожаловалась на клопов и обезвоживание в израильской тюрьме

Алексей Самохин
Border фото создан(а) mb-photoarts - ru.freepik.com

Скандально известная шведская экоактивистка Грета Тунберг пожаловалась на неудовлетворительные условия содержания в израильской камере, сообщает The Guardian.

По словам Тунберг, настоящей проблемой для неё стали клопы. Кроме того, экоактивистка утверждает, что администрация тюрьмы недодает ей пищу и воду, из-за чего у неё развилось обезвоживание.

Издание отмечает, что плачевное положение Тунберг подтверждают и другие задержанные активисты. Один из них рассказал, что видел, как Грету заставляли держать в руках разные флаги и фотографировали. Также её просили подписать некий документ, содержание которого неизвестно, но активистка отказалась это делать.

Напомним, Грета Тунберг была задержана после того, как в июле 2025 года на паруснике отправилась в сектор Газа. Её целью было «прорвать блокаду» региона, пишет «Комсомольская правда».

Как вы думаете, повлияют ли жалобы Греты Тунберг на условия её содержания на общественное мнение в мире?

Самые читаемые материалы

Культура и события

130-летие Сергея Есенина в Константинове: как добраться, афиша всероссийского праздника

Редакция 7info представляет подробный гид по программе есенинского торжества, которое пройдёт 4 и 5 октября.
Культура и события

Кто из звёзд выступит в Константинове на Есенинском празднике 4 октября

На праздник в Рязанскую область приедут известные артисты.
Новости России

«Летит очень жестко»: Шарий рассказал о массированном ударе по Украине

Российские войска ночью нанесли массированный удар по военным объектам...
Транспорт и дороги

На маршруте № 50 с 1 октября действуют изменения в оплате проезда

Эти изменения направлены на повышение комфорта пассажиров и снижение стоимости проезда для граждан.
Акценты

Названы реальные причины отсутствия интима у целого поколения россиян

Кортизол убивает их либидо, а невозможность повторить сцены из порно разочаровывает в сексе.

Последние новости

Ожидается рекордная атака по территории Украины

В ночь на воскресенье, 5 октября, ожидается рекордная атака по территории Украины с использованием порядка 750 БПЛА-камикадзе типа «Герань».

Молодой мужчина умер после удаления зуба мудрости, следователи начали проверку

После операции мужчина почувствовал себя хуже: вечером в день удаления у него началась лихорадка и отёк щеки.

Дубинский назвал ключевое преимущество России над Европой

Он заявил, что сегодня Европа «заставляет стрелять» Украину от своего имени.

Творчество Сергея Есенина занимает особое место в сердцах жителей России — Павел Малков

Павел Малков вместе с гостями фестиваля возложил цветы к памятнику С.А. Есенина на территории родительской усадьбы.

Выбоины обнаружили на дорогах в Рязанской области после ямочного ремонта

На месте проверки были обнаружены выбоины, размеры которых превышают допустимые нормы

Отбой опасности БПЛА объявлен в Рязани и области

Напомним, угроза опасности была объявлена сегодня днем в 15:54.  

В Рязанском театре драмы состоялась премьера сторителлинга «Все мы немножко Сергей Есенин»

В спектакле актеры Театра драмы вели откровенный диалог, ища точки соприкосновения между своей жизнью и судьбой поэта.

Новая современная площадка для выгула собак открылась в парке Гагарина в Рязани

Территория покрыта современным галечным покрытием, которое обеспечивает хороший дренаж и предотвращает застой воды и грязи в межсезонье.

За сутки в Рязани изъяли 645 литров нелегального алкоголя

Из оборота было изъято 645 литров алкоголя, продававшегося в нарушение законодательства. В том числе были изъяты напитки с истёкшим сроком годности.

Павел Малков принял участие в открытии уникальной выставки, собравшей все материалы о гибели Сергея Есенина

Впервые выставлены протоколы допросов свидетелей о гибели С.А. Есенина, опись вещей поэта и документы о прекращении дела в связи с его самоубийством.

Рязанцы сняли многокилометровую очередь из машин на подъезде к селу Константиново

На обочине в обе стороны движения стоят десятки машин. За два километра до места проведения праздника движение перекрыто.

Угроза атаки БПЛА объявлена в Рязанской области 4 октября

Жителей региона просят укрыться в зданиях и не подходить к окнам. 

Организована прямая трансляция с празднования 130-летия Есенина в Константиново

Сейчас на сцене проходит моноспектакль «Хулиган. Исповедь» (6+) в исполнении народного артиста России Сергея Безрукова.

Врачи спасли рязанку с редким заболеванием лёгких, которая провела в реанимации две недели

Она провела около двух недель в бессознательном состоянии, не могла самостоятельно дышать, двигаться или принимать пищу.

Космонавты передали копию знамени Академии ФСИН, которая побывала на орбите

Молодежь интересовалась буднями космонавтов, их традициями и ритуалами, питанием на орбите и отдыхом дома. Космонавты рассказали интересные факты и мифы о своей жизни.