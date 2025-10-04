Грета Тунберг пожаловалась на клопов и обезвоживание в израильской тюрьме

Скандально известная шведская экоактивистка Грета Тунберг пожаловалась на неудовлетворительные условия содержания в израильской камере, сообщает The Guardian.

По словам Тунберг, настоящей проблемой для неё стали клопы. Кроме того, экоактивистка утверждает, что администрация тюрьмы недодает ей пищу и воду, из-за чего у неё развилось обезвоживание.

Издание отмечает, что плачевное положение Тунберг подтверждают и другие задержанные активисты. Один из них рассказал, что видел, как Грету заставляли держать в руках разные флаги и фотографировали. Также её просили подписать некий документ, содержание которого неизвестно, но активистка отказалась это делать.

Напомним, Грета Тунберг была задержана после того, как в июле 2025 года на паруснике отправилась в сектор Газа. Её целью было «прорвать блокаду» региона, пишет «Комсомольская правда».

Как вы думаете, повлияют ли жалобы Греты Тунберг на условия её содержания на общественное мнение в мире?