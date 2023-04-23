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Воскресенье, 23 апреля, 2023

Гран-при регионального этапа Студвесны получили студенты Рязанского медуниверситета

Фото из альбома группы Рязанский Дворец молодежи (РДМ) ВКонтакте
Фото из альбома группы Рязанский Дворец молодежи (РДМ) ВКонтакте

Студенты Рязанского государственного медуниверситета получили гран-при региональной Студвесны. 22 апреля прошёл гала-концерт регионального этапа конкурса, объединившего свыше 500 участников.

Поздравление победителям опубликовала на своей странице ВКонтакте первый зампред правительства Рязанской области Анна Рослякова.

Анна Рослякова: «Конкурс даёт возможность студентам рязанских вузов, колледжей и техникумов проявить себя в различных номинациях: от SMM до вокального исполнения. Творческие проекты и конкурсы для молодёжи – возможность проявить себя, найти свою зону роста, единомышленников, вдохновение и мотивацию»

Победителям предстоит представлять наш регион на всероссийском этапе в Перми и в Ханты-Мансийске.

Фотоотчёт конкурса публикует группа Рязанского дворца молодёжи ВКонтакте.

Гран-при регионального этапа Студвесны получили студенты Рязанского медуниверситета
Гран-при регионального этапа Студвесны получили студенты Рязанского медуниверситета
Гран-при регионального этапа Студвесны получили студенты Рязанского медуниверситета
Гран-при регионального этапа Студвесны получили студенты Рязанского медуниверситета
Гран-при регионального этапа Студвесны получили студенты Рязанского медуниверситета
Гран-при регионального этапа Студвесны получили студенты Рязанского медуниверситета
Гран-при регионального этапа Студвесны получили студенты Рязанского медуниверситета
Гран-при регионального этапа Студвесны получили студенты Рязанского медуниверситета
Гран-при регионального этапа Студвесны получили студенты Рязанского медуниверситета
Гран-при регионального этапа Студвесны получили студенты Рязанского медуниверситета

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