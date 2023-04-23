Гран-при регионального этапа Студвесны получили студенты Рязанского медуниверситета

Студенты Рязанского государственного медуниверситета получили гран-при региональной Студвесны. 22 апреля прошёл гала-концерт регионального этапа конкурса, объединившего свыше 500 участников.
Поздравление победителям опубликовала на своей странице ВКонтакте первый зампред правительства Рязанской области Анна Рослякова.
Победителям предстоит представлять наш регион на всероссийском этапе в Перми и в Ханты-Мансийске.
Фотоотчёт конкурса публикует группа Рязанского дворца молодёжи ВКонтакте.
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