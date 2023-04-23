Гран-при регионального этапа Студвесны получили студенты Рязанского медуниверситета

Анна Рослякова: «Конкурс даёт возможность студентам рязанских вузов, колледжей и техникумов проявить себя в различных номинациях: от SMM до вокального исполнения. Творческие проекты и конкурсы для молодёжи – возможность проявить себя, найти свою зону роста, единомышленников, вдохновение и мотивацию»