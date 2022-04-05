Грабители с ножом и битой похитили из магазина килограмм орешков

В Красноярске сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемых в разбойном нападении на продуктовый магазин. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

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Заявление в полицию написала 47-летняя продавщица магазина на улице Щорса Кировского района города. Женщина рассказала о двух мужчинах, которые, угрожая ножом и битой, забрали 23 тысячи рублей. Один из грабителей собирался прихватить ящик пива, но передумал и забрал килограмм арахиса.

Изучив записи камер видеонаблюдения, участковые оперативно задержали подозреваемых — неоднократно судимых за различные преступления местных жителей 31 и 37 лет. У мужчин изъяли 7 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 статьи 162 УК РФ (Разбой). Виновным грозит до 10 лет лишения свободы.

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Подозреваемых взяли под стражу.