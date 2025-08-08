Госстройнадзор проверил строительство филиала поликлиники №11 в Рязани

Сотрудники Госстройнадзора Рязанской области проводят проверку строительства нового здания филиала поликлиники №11 в Рязани. Об этом сообщает официальная страница ведомства ВКонтакте.

В настоящее время проверяются несущие и ограждающие конструкции с 4-го по технический этажи.

— Это важный этап в процессе строительства, который обеспечивает надёжность и безопасность будущего медицинского учреждения. Проверка конструкций позволит выявить возможные проблемы на ранней стадии и своевременно их устранить, — говорится в сообщении.