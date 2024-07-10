Среда, 10 июля, 2024

Госдума введёт штрафы для водителей электросамокатов

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от wirestock на Freepik

Госдума установит штрафы для водителей электросамокатов, сообщил утром 10 июля в телеграм-канале Вячеслав Володин.

По словам председателя Государственной Думы, к депутатам продолжают поступать многочисленные обращения с жалобами на лихачей. Жители России беспокоятся за безопасность на дорогах, особенно за безопасность детей.

В этом году количество дорожно-транспортных происшествий с участием средств индивидуальной мобильности выросло в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом за аналогичный период. К сожалению, зафиксированы и смертельные исходы.

С 1 марта прошлого года действуют правила дорожного движения для этого вида транспорта, но ответственность за их нарушение не была установлена.

Большинство людей выступает за наведение порядка в этой сфере, отмечает политик.

Сегодня Государственная Дума рассмотрит в первом чтении законопроект об установлении высоких штрафов за нарушения при использовании электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Речь идёт о таких нарушениях, как превышение скорости, неправильное движение по проезжей части, пешеходным дорожкам, тротуарам и пешеходным зонам, оставление места ДТП, управление в состоянии алкогольного опьянения или отказ от медосвидетельствования.

По мнению Вячеслава Володина, установление более высокой ответственности для водителей электросамокатов должно уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий и обеспечить безопасность наших граждан.

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