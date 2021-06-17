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Четверг, 17 июня, 2021
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Госавтоинспекция ищет очевидцев наезда на пешехода в Рязани

7info
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Сотрудники Госавтоинспекции разыскивают очевидцев ДТП на улице Грибоедова в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Наезд на 72-летнего мужчину, переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода, произошёл 11 октября 2020г. в 19.30 у дома №5. Пешехода сбил автомобиль «Форд Фьюжн» под управлением 37-летнего рязанца.

Пенсионер попал в больницу.

Свидетелей происшествия просят звонить по номеру: (4912)29-74-99. Можно подойти лично по адресу: Рязань, улица Фирсова, 12 корпус 1, кабинет №13.

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