Госавтоинспекция обнародовала подробности смертельной аварии, которая произошла 12 октября в Сапожковском районе. В ДТП погибли двое взрослых и ребёнок. Есть пострадавшие.

Сообщается, что всё случилось примерно в 12:45 на 68-м километре автодороги Ряжск-Касимов-Нижний-Новгород. По предварительным сведениям, 23-летний житель Сапожка за рулём «четырнадцатой» столкнулся с автомобилем «Фольксваген Поло». За рулём находился 28-летний рязанец.

— В результате происшествия водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ-21114» — 37-летний мужчина, а также пассажир автомобиля «Фольксваген Поло» — 4-х летняя девочка, от полученных травм скончались на месте ДТП. Водитель и пассажир автомобиля «Фольксваген Поло» — 27-летняя женщина, доставлены в медицинское учреждение, — говорится в сводке Управления МВД России по Рязанской области.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее стало известно, что трагический инцидент привлёк внимание областной прокуратуры. Ход проверки поставлен надзорным органом на контроль.