Госавтоинспекция обнародовала подробности смертельной аварии, которая произошла 12 октября в Сапожковском районе. В ДТП погибли двое взрослых и ребёнок. Есть пострадавшие.
Сообщается, что всё случилось примерно в 12:45 на 68-м километре автодороги Ряжск-Касимов-Нижний-Новгород. По предварительным сведениям, 23-летний житель Сапожка за рулём «четырнадцатой» столкнулся с автомобилем «Фольксваген Поло». За рулём находился 28-летний рязанец.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее стало известно, что трагический инцидент привлёк внимание областной прокуратуры. Ход проверки поставлен надзорным органом на контроль.