Опубликованы фото с места смертельного ДТП в Сапожковском районе 

Прокуратура Рязанской области опубликовала фотографии с места смертельного ДТП в Сапожковском районе.

Напомним, ранее стало известно, что в аварии погибли двое взрослых и ребёнок. По информации источника РИА 7info, столкнулись «Фольксваген Поло», в котором ехала семья с ребёнком, а также ВАЗ-2114, в котором находились двое местных жителей. Погибли мужчины из «четырнадцатой», а также ребёнок из иномарки. Его родители госпитализированы.

По данным прокуратуры, трагическая авария случилась в воскресенье, 12 октября, на 60-м километре автодороги Ряжск – Касимов – Нижний Новгород в Сапожковском районе.

Проводится проверка, ход которой прокуратура взяла на контроль.