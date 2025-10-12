Воскресенье, 12 октября, 2025
8.7 C
Рязань
Происшествия

Прокуратура сообщила подробности ДТП, в котором погиб ребёнок и двое взрослых

Анастасия Мериакри

В Сапожковском районе Рязанской области произошло ДТП, в котором погиб человек. Подробности сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Предварительно установлено, что 12 октября на 60-м километре автодороги Ряжск – Касимов – Нижний Новгород, проходящей через Сапожковский район, произошло столкновение двух легковых автомобилей.

В результате аварии имеются погибшие и пострадавшие, среди которых несовершеннолетний ребенок.

Ранее очевидцы сообщили РИА 7info, что в результате данного ДТП погибли двое взрослых и ребёнок. По словам источника, столкнулись два легковых автомобиля — «Фольксваген Поло», в котором ехала семья, и ВАЗ-2114.

На место происшествия выезжал прокурор района Олег Решетников. По поручению прокурора области Дмитрия Коданёва прокуратурой Сапожковского района Рязанской области организована проверка по факту дорожно-транспортного происшествия.

По факту дорожной аварии правоохранительными органами организована процессуальная проверка, ход и результаты которой находятся на контроле прокуратуры района.

Прокуратура сообщила подробности ДТП, в котором погиб ребёнок и двое взрослых На 60-м километре автодороги Ряжск – Касимов – Нижний Новгород, проходящей через Сапожковский район, произошло столкновение двух легковых автомобилей.

Самые читаемые материалы

Общество

Рязанка Виктория Захарова успешно выступила на шоу «Голос. Дети»

К Виктории повернулись все наставники команд — Аида Гарифуллина, Дима Билан и дуэт в составе Владимира Преснякова и Натальи Подольской.
Новости России

«Сгнил он давно»: в районе исчезновения семьи Усольцевых пропал еще один человек

Шесть лет назад в тех же местах в красноярской...
Общество

Алина Арчакова и Виктория Захарова из Рязани прошли в следующий этап шоу «Голос. Дети»

Воспитанница детского музыкального театра «Созвездие добра» исполнила песню МакSим «Знаешь ли ты».
Происшествия

Очевидцы сообщили о ДТП в Рязанской области, в котором погиб ребёнок и двое взрослых

По словам источника, авария случилась на автодороге Ряжск — Касимов в нескольких километрах от Сапожка.
Происшествия

Водитель «Рено» погибла, пятеро пострадали после столкновения с «ГАЗелью» под Рязанью

Авария случилась примерно в 15:30 на 49-м километре автодороги «Рязань-Пронск-Скопин».

Последние новости

Европейский антициклон и дожди: погода в Рязанской области на следующей неделе

К концу предстоящей недели ожидается вытеснение циклонических вихрей обширным европейским антициклоном

Специалисты погрузили 671 сваю в рамках строительства моста через Оку

Параллельно с текущими работами по погружению свай на обоих берегах ведутся дополнительные мероприятия.

Очевидцы сообщили о ДТП в Рязанской области, в котором погиб ребёнок и двое взрослых

По словам источника, авария случилась на автодороге Ряжск — Касимов в нескольких километрах от Сапожка.

FT: США активно помогают Украине наносить удары по России, чтобы «заставить почувствовать боль»

По данным FT, американская разведка предоставляет Киеву данные для нанесения ударов по важным российским энергетическим активам, включая нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), расположенные далеко за линией фронта.

В Касимове вырастили рекордный по весу картофель в Рязанской области

Глава администрации округа Иван Бахилов сообщил, что картофель весом 1690 граммов стал самым крупным за всю историю региона.

В России создали прорывную вакцину от аллергии на березу и яблоко

Врач подчеркнула, что вакцина не гарантирует полного излечения навсегда, но она значительно снизит симптомы, и пациентам станет легче жить

Благодаря семилетнему мальчику врачи Рязанской ОКБ успели спасти пенсионерку после инсульта

Если бы помощь не была оказана вовремя, исход мог бы быть трагическим.

Более 2000 рязанцев приняли участие в 45-м фестивале «Есенинский пробег»

Более двух тысяч спортсменов приняли участие в полумарафоне. Среди них были дети, представители старшего поколения и люди с ограниченными возможностями здоровья.

Рецидивист забрался в дом умершего пенсионера и украл алкоголь в Рязанской области

Мужчина неоднократно был судим и провел около десяти лет в местах лишения свободы.

Солнце готовится выбросить исключительно крупный протуберанец 

Если процесс задержится на 3-4 дня, под удар может попасть Земля

Прокуратура приостановила работу крупного хостела на севере Москвы

Хостел был рассчитан на одновременное проживание порядка 2,5 тысяч постояльцев.

О смене названия, новом логотипе и планах на будущее рассказал директор РИАМЗ Олег Робинов

Ведётся работа над созданием нового логотипа музея, в котором будет использован образ коня с иконы о Флоре и Лавре.

Спустя два дня волонтеры нашли заблудившуюся в лесу 94-летнюю Евдокию Горяйнову

Эвакуация пострадавшей была обеспечена сотрудниками полиции.

Погибла жительница Шатуры и пострадали два школьника: появились подробности ДТП с «ГАЗелью» под Рязанью

Авария случилась 11 октября на 49-м километре автодороги «Рязань-Пронск-Скопин» примерно в 15:30.

Автомобиль перевернулся ночью в Московском районе Рязани

Инцидент произошел около Комсомольского парка.