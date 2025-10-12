Прокуратура сообщила подробности ДТП, в котором погиб ребёнок и двое взрослых

В Сапожковском районе Рязанской области произошло ДТП, в котором погиб человек. Подробности сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.



Предварительно установлено, что 12 октября на 60-м километре автодороги Ряжск – Касимов – Нижний Новгород, проходящей через Сапожковский район, произошло столкновение двух легковых автомобилей.



В результате аварии имеются погибшие и пострадавшие, среди которых несовершеннолетний ребенок.

Ранее очевидцы сообщили РИА 7info, что в результате данного ДТП погибли двое взрослых и ребёнок. По словам источника, столкнулись два легковых автомобиля — «Фольксваген Поло», в котором ехала семья, и ВАЗ-2114.

На место происшествия выезжал прокурор района Олег Решетников. По поручению прокурора области Дмитрия Коданёва прокуратурой Сапожковского района Рязанской области организована проверка по факту дорожно-транспортного происшествия.



По факту дорожной аварии правоохранительными органами организована процессуальная проверка, ход и результаты которой находятся на контроле прокуратуры района.