Госавтоинспекция назвала предполагаемого виновника смертельного ДТП вблизи поселка Искра

В Рязанской области на 23-м километре автодороги Рязань — Ряжск — Александро-Невский — Данков — Ефремов 38-летний мужчина, управляющий «Джили Тугелла», по предварительной информации, совершил столкновение с «Рено Сандеро», за рулем которого сидела 34-летняя жительница Белгорода. Об этом сообщает телеграм-канал региональной Госавтоинспекции.

ДТП произошло примерно в 10:20. Водитель и один из пассажиров «Рено Сандеро» от полученных травм скончались на месте. Остальные пассажиры: двое детей и мужчина, получили травмы.

Водителю и трем несовершеннолетним, находившимся в «Джили Тугелла», также потребовалась помощь медработников. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, два автомобиля столкнулись вблизи поселка Искра.