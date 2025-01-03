В ДТП вблизи поселка Искра погибли две женщины

Вблизи поселка Искра на 23-м км дороги Рязань — Ряжск произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает прокуратура Рязанской области в своем телеграм-канале.

По предварительной информации, ДТП произошло днем 3 января. Столкнулись два легковых автомобиля.

Известно, что в результате аварии есть погибшие и пострадавшие, среди них дети. Несовершеннолетние госпитализированы в медучреждение.

Портал Ya62 со ссылкой на собственный источник сообщает, что в ДТП погибли две женщины. Одной 34 года, личность второй устанавливается.

На место происшествия выезжал прокурор Рязанского района Александр Аллахвердов. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ.