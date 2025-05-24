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Image by Nino Carè from Pixabay
Image by Nino Carè from Pixabay
Новости России

«Гори в аду!»: казанцы едва не линчевали турка, зарезавшего жену на глазах у сына

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Жители Казани едва не напали на уроженца Турции, который зарезал жену на глазах у сына, пишет SHOT.

После убийства мужчина несколько часов стоял на балконе пятого этажа, после чего его задержали и вывели из подъезда под крики разъяренной толпы.

«Конченый ублюдок! Сломайте ему что-нибудь! Гори в аду!» — требовали местные жители.

По предварительной версии, турок приехал за женщиной и сыном в Россию и пытался зарезать обоих. Мать закрывала ребенка собой от ножа. Возбуждено уголовное дело.

SHOT выяснил, что мальчик в субботу отмечал третий день рождения. Во время совместной жизни мужчина издеваться над супругой и морально унижал ее.

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