«Гори в аду!»: казанцы едва не линчевали турка, зарезавшего жену на глазах у сына

Жители Казани едва не напали на уроженца Турции, который зарезал жену на глазах у сына, пишет SHOT .

После убийства мужчина несколько часов стоял на балконе пятого этажа, после чего его задержали и вывели из подъезда под крики разъяренной толпы.

«Конченый ублюдок! Сломайте ему что-нибудь! Гори в аду!» — требовали местные жители.

По предварительной версии, турок приехал за женщиной и сыном в Россию и пытался зарезать обоих. Мать закрывала ребенка собой от ножа. Возбуждено уголовное дело.

SHOT выяснил, что мальчик в субботу отмечал третий день рождения. Во время совместной жизни мужчина издеваться над супругой и морально унижал ее.