Понедельник, 10 октября, 2022
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Главархитектура Рязанской области опубликовала проект благоустройства Малого шоссе

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Главархитектура Рязанской области опубликовала проект первого этапа благоустройства Малого шоссе. Его ведомство разместило на своих страницах в социальных сетях.

В первую очередь будет благоустроена часть бульвара от улицы Вокзальной. Там установят новые светильники, высадят кусты и деревья. Также на Малом шоссе появятся навесы для отдыха с лавочками и качелями, а безопасность будет обеспечиваться с помощью системы видеонаблюдения.

— Это только первый этап, территория продолжит благоустраиваться в будущем, потому что это важная пешеходная артерия, и, как отмечали горожане на обсуждениях — лицо города, — говорится в сообщении.

Напомним, общественные обсуждения благоустройства Малого шоссе состоялись 22 августа. На встрече рязанцы смогли высказать свои пожелания.

Главархитектура Рязанской области опубликовала проект благоустройства Малого шоссе
Главархитектура Рязанской области опубликовала проект благоустройства Малого шоссе

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