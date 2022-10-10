Главархитектура Рязанской области опубликовала проект благоустройства Малого шоссе

Главархитектура Рязанской области опубликовала проект первого этапа благоустройства Малого шоссе. Его ведомство разместило на своих страницах в социальных сетях.
В первую очередь будет благоустроена часть бульвара от улицы Вокзальной. Там установят новые светильники, высадят кусты и деревья. Также на Малом шоссе появятся навесы для отдыха с лавочками и качелями, а безопасность будет обеспечиваться с помощью системы видеонаблюдения.
Напомним, общественные обсуждения благоустройства Малого шоссе состоялись 22 августа. На встрече рязанцы смогли высказать свои пожелания.
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