Главархитектура Рязанской области опубликовала проект благоустройства Малого шоссе

Главархитектура Рязанской области опубликовала проект первого этапа благоустройства Малого шоссе. Его ведомство разместило на своих страницах в социальных сетях.

В первую очередь будет благоустроена часть бульвара от улицы Вокзальной. Там установят новые светильники, высадят кусты и деревья. Также на Малом шоссе появятся навесы для отдыха с лавочками и качелями, а безопасность будет обеспечиваться с помощью системы видеонаблюдения.

— Это только первый этап, территория продолжит благоустраиваться в будущем, потому что это важная пешеходная артерия, и, как отмечали горожане на обсуждениях — лицо города, — говорится в сообщении.

Напомним, общественные обсуждения благоустройства Малого шоссе состоялись 22 августа. На встрече рязанцы смогли высказать свои пожелания.

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