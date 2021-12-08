Главархитектура Рязани отклонила проект строительства песчаного карьера в пойме Оки и направила его на доработку

Главное управление архитектуры и градостроительства Рязанской области отклонила проект генплана Заокского сельского поселения, где планировалась разработка песчаного карьера, и направила его на доработку. Соответствующее постановление опубликовано на сайте «Рязанских ведомостей» 8 декабря.

«Отклонить проект генерального плана муниципального образования – Заокское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области и направить его на доработку», — сказано в документе.

Доработать проект АО «Порт Коломна» должно не позднее 1 июня 2022 года.

Напомним, на общественных обсуждениях 16 ноября жители сёл Заокское и Коростово выступили против разработки карьера. Инициативу поддержали представители Экологического рязанского альянса. Позже начался сбор подписей за отмену строительства. Через некоторое время специалисты нашли множественные нарушения в проекте разработки карьера. 26 ноября его направили на доработку. В ситуацию вокруг строительства песчаного карьера на Оке вмешался и губернатор Любимов.