1.7 C
Рязань
Пятница, 26 ноября, 2021
spot_img
На главнуюБез рубрики

Проект строительства песчаного карьера у сёл Коростово и Заокское под Рязанью отправлен на доработку

Александр Ильин

Главархитектура региона сообщила об отправке на доработку проекта генерального плана Заокского сельского поселения Рязанской области, где часть сельскохозяйственных земель хотели перевести в промышленные для строительства песчаного карьера. 

Решение было принято на рабочем заседании комиссии по территориальному планированию, землепользованию и застройке Рязанской области в пятницу, 26 ноября. 

Уточняется, что заключение о результатах общественных обсуждений будет опубликовано 30 ноября на сайте газеты «Рязанские ведомости».

Напомним, на общественных обсуждениях 16 ноября жители сёл Заокское и Коростово выступили против разработки карьера. Инициативу поддержали представители Экологического рязанского альянса. Позже начался сбор подписей за отмену строительства. Через некоторое время специалисты нашли множественные нарушения в проекте разработки карьера. 

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

spot_img
Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,828ЧитателиЧитать
1,517ЧитателиЧитать