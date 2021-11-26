Проект строительства песчаного карьера у сёл Коростово и Заокское под Рязанью отправлен на доработку

Главархитектура региона сообщила об отправке на доработку проекта генерального плана Заокского сельского поселения Рязанской области, где часть сельскохозяйственных земель хотели перевести в промышленные для строительства песчаного карьера.

Решение было принято на рабочем заседании комиссии по территориальному планированию, землепользованию и застройке Рязанской области в пятницу, 26 ноября.

Уточняется, что заключение о результатах общественных обсуждений будет опубликовано 30 ноября на сайте газеты «Рязанские ведомости».

Напомним, на общественных обсуждениях 16 ноября жители сёл Заокское и Коростово выступили против разработки карьера. Инициативу поддержали представители Экологического рязанского альянса. Позже начался сбор подписей за отмену строительства. Через некоторое время специалисты нашли множественные нарушения в проекте разработки карьера.