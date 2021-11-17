Экологи выступили с заявлением по поводу строительства песчаного карьера под Рязанью

Представители Экологического рязанского альянса выступили с обращением по поводу возможного строительства песчаного карьера в районе Оки у села Заокское.

Экологи отметили, что во время публичного обсуждения попросили представителя «Порт Коломна» предоставить документы экологической экспертизы проекта.

— Представитель «Порт Коломна» смутился и ответил, что нужно от нас письменное обращение, которое они будут рассматривать, — говорится в сообщении ЭРА.

Экологи опасаются, что при строительстве карьера возникнут проблемы у местных жителей, отмечая, что село Заокское всегда славилось производством молочной продукции.

Эра понимает, что песка для строительных работ в Рязани не хватает, но его можно добывать и в другом месте. Кроме того, представители альянса намерены добиваться расширения защитного пояса Рязани и надеются включить в него заливные луга.

Полный текст обращения можно прочитать здесь.

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