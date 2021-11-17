У села Заокское под Рязанью собираются построить промышленный карьер по добыче песка

Компания «Порт Коломна» собирается построить на левом берегу Оки у села Заокское Рязанского района технологический карьер для добычи песка. Об этом сообщают «Рязанские ведомости».

Предприниматели готовы вырыть котлован и провести к нему канал. Песок будут транспортировать по воде, не используя дороги на земле.

На общественных обсуждения, прошедших 16 ноября, жители сёл Заокское и Коростово выступили против строительства. Они опасаются за экологическое состояние местности, кроме того, боятся за заливные луга, на которых пасётся скот.

Сельчане предложили провести предварительную проверку проекта правоохранительными органами.

Общественные обсуждения проекта идут до 30 ноября.

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