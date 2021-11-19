Жители сёл Заокское и Коростово собирают подписи против строительства карьера по добыче песка

Жители сёл Заокское и Коростово в Рязанской области начали сбор подписей против строительства промышленного карьера по добыче песка в пойме Оки. Об этом сообщается в местных группах в соцсетях.

Сбор подписей проводился 18 и 19 ноября в Заокском и Коростовском домах культуры.

Напомним, на общественных обсуждения, прошедших 16 ноября, жители сёл выступили против разработки карьера. Они опасаются за экологическое состояние местности, кроме того, боятся за заливные луга, на которых пасётся скот.

Против строительства карьера на этом участке также высказались представители Экологического рязанского альянса. Она намерены добиваться расширения защитного пояса Рязани и надеются включить в него заливные луга.

Отметим, что общественные обсуждения проекта идут до 30 ноября.