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Вторник, 23 ноября, 2021
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В проекте строительства песчаного карьера у сёл Заокское и Коростово нашли нарушения

Александр Ильин

Жители сёл Заокское и Коростово обратились в компанию «Арта», занимающейся консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления, исследовать проект по строительству песчаного места в пойме Оки. Об этом пишет «Областная Рязанская газета». 

Согласно выводам исследования, в проекте имеются нарушения градостроительного, земельного, водного кодексов России и других документов и постановлений. 

Кроме того, по словам специалистов, строительство карьера с большой долей вероятности может повлечь экологические проблемы, нанести вред жизни и здоровью местных жителей.

Напомним, на общественных обсуждения 16 ноября жители сёл Заокское и Коростово выступили против разработки карьера. Инициативу поддержали представители Экологического рязанского альянса. Позже начался сбор подписей за отмену строительства.

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