Губернатор Любимов поручил разобраться в ситуации вокруг строительства песчаного карьера на Оке

Губернатор Рязанской области Николай Любимов дал поручение заместителям Председателя Правительства Горячкиной и Филиппову совместно с муниципалитетом разобраться в ситуации вокруг строительства песчаного карьера у сёл Заокское и Коростово, сообщает пресс-служба Правительства региона.

Вопрос разработки карьера в пойме Оки обсуждали на заседании Правительства региона 30 ноября.

«Необходимо взять паузу и еще раз внимательно проработать все «за» и «против». Надо тщательно изучить доводы населения, экспертов, сам проект строительства карьера», — заявил Любимов.

Об итогах рассмотрения проблемы глава региона поручил доложить на заседании областной комиссии по территориальному планированию, землепользованию и застройке.

«Хочу услышать ваши выводы и предложения – взвешенные, аргументированные. Прошу вас незамедлительно этим заняться и взять вопрос на контроль», — сказал он.

Напомним, на общественных обсуждениях 16 ноября жители сёл Заокское и Коростово выступили против разработки карьера. Инициативу поддержали представители Экологического рязанского альянса. Позже начался сбор подписей за отмену строительства. Через некоторое время специалисты нашли множественные нарушения в проекте разработки карьера. 26 ноября его направили на доработку.