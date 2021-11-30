Губернатор Любимов поручил разобраться в ситуации вокруг строительства песчаного карьера на Оке

Губернатор Рязанской области Николай Любимов дал поручение заместителям Председателя Правительства Горячкиной и Филиппову совместно с муниципалитетом разобраться в ситуации вокруг строительства песчаного карьера у сёл Заокское и Коростово, сообщает пресс-служба Правительства региона.
Вопрос разработки карьера в пойме Оки обсуждали на заседании Правительства региона 30 ноября.
Об итогах рассмотрения проблемы глава региона поручил доложить на заседании областной комиссии по территориальному планированию, землепользованию и застройке.
Напомним, на общественных обсуждениях 16 ноября жители сёл Заокское и Коростово выступили против разработки карьера. Инициативу поддержали представители Экологического рязанского альянса. Позже начался сбор подписей за отмену строительства. Через некоторое время специалисты нашли множественные нарушения в проекте разработки карьера. 26 ноября его направили на доработку.