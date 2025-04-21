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Новости России

Гладков потребовал выяснить, зачем родители подарили ребенку мину-колокольчик

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попросил дать «правовую оценку» действиям родителей и их знакомого, которые дали ребенку в руки мину-колокольчик в Таврово, пишет «Бел.Ру».

Незадолго до этого он рассказал, что мину, которую якобы обезвредили, подарил семье военнослужащий. В итоге 12-летний мальчик пострадал, он находится в тяжелом состоянии.

«Как мина попала в дом, зачем хозяева оставили ее дома, почему родители разрешили ребенку взять ее в руки — уверен, выяснит следствие», — отметил Гладков.

По его словам, мина выпала у мальчика из рук и взорвалась.

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Глава региона попросил проверить ситуацию и военную прокуратуру. На месте работают правоохранители.

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