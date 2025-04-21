Гладков потребовал выяснить, зачем родители подарили ребенку мину-колокольчик

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попросил дать «правовую оценку» действиям родителей и их знакомого, которые дали ребенку в руки мину-колокольчик в Таврово, пишет «Бел.Ру».
Незадолго до этого он рассказал, что мину, которую якобы обезвредили, подарил семье военнослужащий. В итоге 12-летний мальчик пострадал, он находится в тяжелом состоянии.
По его словам, мина выпала у мальчика из рук и взорвалась.
Глава региона попросил проверить ситуацию и военную прокуратуру. На месте работают правоохранители.