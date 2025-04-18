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Где в Рязани освятить куличи и яйца перед Пасхой? 

Алексей Самохин

В преддверии Светлого праздника Пасхи 7info спешит поделиться с читателями подробным расписанием, где, когда и во сколько в Рязани можно будет освятить куличи, яйца и творожную пасху.

Традиционно совершается это в день накануне праздника: в 2025 году — 19 апреля. 

В Христорождественском кафедральном соборе освящение Пасхальной снеди приходится на 8:00, после Литургии, тогда же рязанцев ждут и в Вознесенском храме. В свою очередь в Борисо-Глебском соборе освятить куличи и не только можно с 11:00 до 20:00. 

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Храм великомученицы Екатерины принимает прихожан после богослужения в 8:00 и до 20:00, храм Спаса-на-Яру – с 11:30 до 16:00. Храм Покрова Пресвятой Богородицы позволит освятить Пасхальную снедь с 11:00 до 19:00, а храм в честь иконы Божией Матери «Всецарица» – с 11:00 до 16:00. 

В Благовещенском храме мероприятия по освящению Пасхальных явств пройдут после Литургии в 8:30, в Казанском женском монастыре всё начнётся несколько раньше – вслед за службой в 6:40. В Николо-ямском храме хлеб и вино освятят после 7:00, в Свято-Троицком мужском монастыре – с 7:30 до 9:30 и с 11:00 до 22:00 каждые полчаса. 

Наконец, в Кронштадтском храме освящение куличей пройдет с 9:30 до 19:30.

Расписание Пасхальных служб в Касимове

Троицкий храм 

0:00 – Пасхальная заутреня. 

Вознесенский Кафедральный собор 

0:00 – Крестный ход, Пасхальная утреня и Божественная Литургия; 

9:00 – исповедь, часы, поздняя Литургия;

16.00 – Пасхальная вечерня. 

Храм Рождества Пресвятой Богородицы села Перво и Храм мученика Никиты Готфского поселка Ташенка Касимовского района 

0:00 – Полунощница пасхальная. 

Преображенский храм с. Бабино-Булыгино Касимовского района

0:00 – Крестный ход, Пасхальная утреня и Божественная Литургия. 

Никольский храм

0:00 – Крестный ход, Пасхальная утреня, исповедь и Божественная Литургия, по окончании Литургии освящение Артоса;

9:00 – исповедь и Божественная Литургия; 

17:00 – Великая Вечерня в 1-й день Пасхи. 

Благовещенский храм

0:00 – Крестный ход, Пасхальная утреня, Божественная Литургия. 

Храм Владимирской иконы Божией Матери с. Ардабьево Касимовского района 

0:00 – Крестный ход, утреня, Литургия;             

12:00 – Вечерня.

Крестовоздвиженский храм села Балушевы Починки Касимовского района 

В ночь с субботы на воскресенье:

22:30 – Исповедь; 

23:30 – Полунощница;

0:00 – Крестный ход, Пасхальное Богослужение. 

В этот день всем желающим можно будет подняться на колокольню. 

Казанская монашеская община 

0:00 – Крестный ход, Пасхальная утреня, часы, Литургия;

17:00 – Вечерня, утреня, исповедь. 

Георгиевский храм

0:00 – Крестный ход, Пасхальная Утреня, Пасхальный час, Божественная Литургия;

16:00 – Пасхальная Вечерня. 

Никольский храм села Токарево Касимовского района

12:00 – Пасхальный молебен с крестным ходом, освящение куличей, пасох и яиц; 

Храм Преображения Господня села Телебукино Касимовского района 

0:00 – начало Крестного хода, Пасхальная утреня, Пасхальные часы, Литургия, освящение куличей, пасох и яиц; 

14:00 – Пасхальные вечерня и час.

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