Гастрофестиваль состоялся на Лыбедском бульваре в Рязани

30 августа на Лыбедском бульваре прошел большой гастрофестиваль, приуроченный к празднованию Дня города. На нём рязанцы и гости города могли познакомиться с блюдами традиционной кухни рязанского края и произведениями народно-художественных промыслов.
Главным праздничным блюдом стал 100-метровый пирог, испеченный кулинарами АО «Детское питание». Пирог готовили трое суток, в качестве начинки использовали печеные яблоки, тыкву, малину, голубику, ежевику.
На всём протяжении Лыбедского бульвара раскинулась ярмарка народно-художественных промыслов и продукции предприятий общественного питания. В рамках программы прошел кулинарный конкурс «Мама, Папа, Я — кулинарная семья», на котором семейные команды готовили окрошку, мастер-классы от рязанских шеф-поваров по приготовлению блюд рязанской кухни из локальных продуктов с последующей дегустацией.
На ярмарке народно-художественных промыслов проводились демонстрации мастерства и мастер-классы по кружевоплетению, росписи деревянных игрушек, кузнечному ремеслу, росписи фарфора и «грибов с глазами».
Вечером представители Ассоциации кулинаров Рязанского края приготовили огромную сковороду каши-катанки с белыми грибами, которой потом угостили всех желающих.
На главной сцене фестиваль сопровождал большой концерт «Знай наших!», на котором выступили музыканты-виртуозы из разных городов и стран, которые жили и учились, начинали свой путь к мастерству в Рязани.
