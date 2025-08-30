Суббота, 30 августа, 2025
19 C
Рязань
Культура и события

Гастрофестиваль состоялся на Лыбедском бульваре в Рязани

Анастасия Мериакри
Фото: администрация Рязани

30 августа на Лыбедском бульваре прошел большой гастрофестиваль, приуроченный к празднованию Дня города. На нём рязанцы и гости города могли познакомиться с блюдами традиционной кухни рязанского края и произведениями народно-художественных промыслов.

Главным праздничным блюдом стал 100-метровый пирог, испеченный кулинарами АО «Детское питание». Пирог готовили трое суток, в качестве начинки использовали печеные яблоки, тыкву, малину, голубику, ежевику.

«Рязань была и остается душой и сердцем России. Наш город быстро развивается, преображается, и всё это делают наши рязанцы — талантливые, умные, любящие нашу родную землю. По традиции, в день рождения города, мы открываем наш гастрономический фестиваль. Рязань издревле славилась своими кулинарными традициями и гостеприимством. И сегодня мы будем угощать наших жителей и гостей большим вкусным 100-метровым пирогом и кашей, изготовленной по старинным рязанским рецептам», — сказала заместитель главы администрации Рязани Светлана Горячкина, поздравляя рязанцев и гостей города на открытии фестиваля.

На всём протяжении Лыбедского бульвара раскинулась ярмарка народно-художественных промыслов и продукции предприятий общественного питания. В рамках программы прошел кулинарный конкурс «Мама, Папа, Я — кулинарная семья», на котором семейные команды готовили окрошку, мастер-классы от рязанских шеф-поваров по приготовлению блюд рязанской кухни из локальных продуктов с последующей дегустацией.

На ярмарке народно-художественных промыслов проводились демонстрации мастерства и мастер-классы по кружевоплетению, росписи деревянных игрушек, кузнечному ремеслу, росписи фарфора и «грибов с глазами».

Вечером представители Ассоциации кулинаров Рязанского края приготовили огромную сковороду каши-катанки с белыми грибами, которой потом угостили всех желающих.

На главной сцене фестиваль сопровождал большой концерт «Знай наших!», на котором выступили музыканты-виртуозы из разных городов и стран, которые жили и учились, начинали свой путь к мастерству в Рязани.

Возрастное ограничение 0+.

