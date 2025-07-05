Футболист Фёдор Смолов устроил драку в «Кофемании» в центре Москвы

Российский футболист Фёдор Смолов устроил драку в кафе «Кофемания» в центре Москвы. В том самом заведении, где избили посетителя стулом Александр Кокорин и Павел Мамаев утром 8 октября 2018 года. Об этом пишет «MASH на спорте».
По данным СМИ, инцидент случился в конце мая, когда Фёдор отмечал в компании чемпионство «Краснодара». Сообщается, что посетители сделали замечание Смолову из-за слишком громкого празднования.
— Футболист и его друзья извинились, но были посланы на три буквы, после чего начался конфликт, — пишет «MASH на спорте».
Смолов ударил сначала одного, затем второго мужчину. Журналисты выяснили, что избитые написали заявление в полицию, но его якобы не приняли.
Ещё один интересный факт: с футболиста требовали деньги, чтобы видео не слили в Сеть. Сначала миллион рублей, а когда он согласился заплатить, сумму увеличили до трёх миллионов.
Пострадавшие обращались к врачам, но повреждений у них не зафиксировали.
— Через некоторое время в сеть слили видео, где Смолов наносит удары. Но, как говорят очевидцы, видео обрезано и не содержит в себе фрагменты, где Фёдора и его друзей оскорбляют, — пишет автор поста.
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