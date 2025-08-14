ФСБ и ВС РФ сорвали планы Киева по ракетному комплексу «Сапсан», способному ударить вглубь России

ФСБ и Вооружённые силы России сорвали планы Киева по реализации ракетной программы комплекса «Сапсан», предназначенного для ударов по целям в глубине российской территории на расстоянии 500–700 километров. Об этом пишет телеграм-канал RT на русском.

Российские войска нанесли ракетные и беспилотные удары по наземным и подземным цехам в Павлограде (Днепропетровская область) и Шостке (Сумская область).

Украина планировала удары ракетами «Сапсан» вглубь России с разрешения НАТО, говорится в материалах ФСБ. По данным ведомства, ущерб Украине от поражения производства ракет «Сапсан» превысил ущерб РФ от операции «Паутина».

Также сообщается, что ракеты создавались на Украине при помощи одной из стран Западной Европы.