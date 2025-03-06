ФК «Рязань» проведёт учебно-тренировочный сбор в Крымске

Футбольный клуб «Рязань» продолжает подготовку к новому сезону. 7 марта команда отправится на учебно-тренировочный сбор в Крымск, где встретится с пятью соперниками. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Также пресс-служба рассказала об изменениях в составе команды.

В команду пришёл центральный защитник Дмитрий Ли-Са.

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Дмитрий родился 5 декабря 2003 года в Хабаровске. Выпускник Кубанской академии футбола, после играл за УОР «Мастер-Сатурн» (Егорьевск), «СКА-Хабаровск-2», ФК «Арсенал» (Тула).

До футбола он занимался боевыми искусствами и хоккеем. В его родном городе этим видам отдаётся предпочтение.

— В спорт привела мама, которая мечтала, чтоб я был спортсменом, как и старший брат. С 7 лет начал заниматься футболом, и уже с детства стал центральным защитником, так как сильные оборонительные качества, — рассказал футболист.

Ещё один новичок — атакующий полузащитник Нуртилек Сулайманов.

Нуртилек начал заниматься футболом в 11 лет, является воспитанником спортивной школы «ЦДЮС» города Мытищи. Выступал в различных клубах Киргизии, становился чемпионом страны в составе ФК «Абдыш-Ата». Позже выступал за ФК «СКА-Хабаровск», откуда пришёл в аренду в «Рязань».

Центральный нападающий Никита Погребнёв Никита.

Никита родился 26 марта 2004 года в городе Рязань. Воспитанник СШОР «Олимпиец», занимался под руководством Девятерикова Тимура Юрьевича. После чего профессиональную карьеру начал в ФК «Рязань», далее уехал в Калининград в ФК «Балтика-БФУ». Играл за ФК «Кубань-Холдинг» и ФК «Звезда» Санкт-Петербург, откуда вернулся в ФК «Рязань»