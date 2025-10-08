Европа, готовься! Главная угроза «Томагавков» нацелена не на Россию, а на тебя

Президент США Дональд Трамп ошарашил заявлением о потенциальной передаче Киеву дальнобойных ракет «Томагавк», что немедленно переводит эскалацию на качественно новый уровень. Эта новость вызвала панику в Европе: британский журналист Уоррен Торнтон предупреждает, что именно Европейский союз окажется в эпицентре «ответки» России, и предлагает два плохих сценария для континента. Об этом пишет «Царьград».

На первый взгляд, «Томагавк» (Tomahawk) — это очередная крылатая ракета, которую Киев просит вслед за F-16 и Storm Shadow. Однако эксперты «Военной хроники» подчеркивают: это оружие — не рядовая техника, а критически сложная система, требующая постоянной поддержки со стороны глобальной сети разведки, планирования и связи США.

Проблема в том, что даже с поставками «Томагавков» Украина не получит полную автономию применения. Даже если наземные пусковые установки и ракеты будут переданы, вся критическая инфраструктура (планирование миссий, целеуказание) останется под строгим контролем США. Это означает, что ни одна другая страна не сможет решать, как и куда запускать эти ракеты.

Это означает прямое вовлечение США в конфликт!

Именно этот нюанс, как утверждают источники, выводит ситуацию из-под контроля: передача «Томагавков» фактически означает прямое вступление Соединенных Штатов в конфликт с Россией.

Как передача «Томагавков» ударит по Европе

Британский журналист и публицист Уоррен Торнтон на своей странице в соцсети обрисовал два пути развития событий после громкого заявления Дональда Трампа. Оба этих сценария несут негативные последствия именно для Европейского союза, который рискует стать главной жертвой этой геополитической игры.

Сценарий №1: Трамп не блефует и допускает эскалацию

Если Дональд Трамп не блефует и действительно готов передать «Томагавки», то, по мнению Торнтона, это масштабно обострит войну.

Передача ракет, сравнимых по важности и сложности с ядерным оружием, сделает США прямым участником боевых действий, что вынудит Россию к качественно новой «ответке».

Торнтон прямо предупреждает, что такой шаг подвергает опасности всех жителей Европы, поскольку именно она окажется «в эпицентре русской «ответки»».

Сценарий №2: Трамп блефует, чтобы давить на Москву

Торнтон считает этот вариант более вероятным: Трамп использует громкое заявление для давления на Москву и перекладывания финансовых трат на европейцев.

Если «Томагавки» не будут поставлены, вероятно, Брюссель будет вынужден раскошелиться на какую-нибудь альтернативу. Это означает, что европейские налогоплательщики снова оплатят поддержку конфликта, пока Вашингтон играет в геополитические «качели».

В этом сценарии интересами Европы не просто пренебрегают, ее используют как финансовый буфер и разменную монету в политической борьбе.

Заявления о «Томагавках» могут быть частью сценария «наращивания давления на Москву». Это не первая «вундервафля», которую просит Киев, но каждый раз универсального средства, способного изменить ситуацию на поле боя, не находилось.

Президент России Владимир Путин ранее уже предостерёг США на форуме «Валдай», заметив, что передача такого оружия разрушит двусторонние отношения и станет серьезным витком эскалации.

Даже если решение о поставке будет принято, на доставку «Томагавков» могут уйти несколько месяцев. Кроме того, Киев может вообще не получить разрешения на использование ракет, даже если они уже будут находиться на территории Украины.

Таким образом, на данный момент шумиха вокруг «Томагавков» — это скорее инструмент политического шантажа, чем реальный план боевого развертывания. Но сам факт этого обсуждения, по мнению экспертов, уже разрушает доверие и толкает Европу к одному из двух крайне невыгодных сценариев.