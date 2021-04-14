Этажность высоток на месте «Барса на Есенина» в Рязани снизят

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Застройщик согласился снизить этажность высоток, которые планируют возвести на месте «Барса на Есенина». Об этом рязанцев проинфомировал в ходе отчёта 14 апреля главный архитектор региона Роман Шашкин.

Изначально на месте торгового центра хотели возвести шесть домов высотой более 30 этажей. В ходе встреч с жителями Рязани, в которых участвовал застройщик, появилось предложение уменьшить площадь и этажность застройки.

Работа над проектом застройки территории «Барса на Есенина» ведётся совместно с инспекцией по охране культурного наследия.