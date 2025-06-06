Есенин, витражи и много-много музыки! Афиша мероприятий Рязани 7-8 июня

День ото дня погода и улыбки на лицах рязанцев и гостей города становятся всё теплее! Регион расцветает с каждым новым мероприятием, праздником, встречей. Не остались без своей доли активностей и грядущие выходные. Рассказываем, куда сходить и что поделать!

7 июня, суббота

– Концерт «Посмотри, какое лето!» (0+), Муниципальный культурный центр – с 12:00 на площади перед Муниципальным культурным центром солисты и коллективы учреждения исполнят зажигательные музыкальные композиции, пропитанные летней атмосферой.

– Литературный фестиваль «Знакомый ваш» (0+), Рязанская ВДНХ – одна из любимейших площадок города вернулась со своим Фестивальным Летом, и на сей раз в рамках проекта «Есенин в городе» главным героем события стал важнейший поэт рязанской земли. Программа при поддержке Музея-заповедника в Константиново ожидается крайне насыщенная!

Интерактивы:

– 17:00–19:00 — Анимационная программа для детей (0+)

– 17:00–20:00 — Бесплатные мастер-классы (6+):

— «Константиновская свирель» — участники урока создадут глиняную игрушку и научатся играть мелодию на этом необычном инструменте.

— «Подпись музейной открытки» — гости площадки оставят свою надпись при помощи настоящей перьевой ручки.

— «Переплётное дело» — здесь будет изготовлен маленький сборник стихотворений Сергея Есенина.

Важно! Занятия бесплатные и проводиться будут в беседках, справа от главного входа.

– 17:00–19:00 (0+) — Нескучные лекции от сотрудников музея-заповедника С.А. Есенина – выступления «Природа села Константиново в произведениях Сергея Есенина», «Загадка деревянного кружева: символика резных наличников села Константиново» и «Спас-Клепиковская второклассная учительская школа. Начало творческого пути Сергея Есенина» окунут слушателей в глубокий внутренний мир поэта и наполнявшие его источники из реальности.

Все лекции также бесплатны, пройдут в «Резиденции традиций».

Концертная программа:

– 19:00–19:30 — Выступление ансамбля «Радуница» (0+)

– 19:30–20:00 — Выступление коллектива «Есенин-квартет» (0+)

– 20:00–21:00 — Музыкально-поэтическая программа «В первый раз я запел про любовь…» (12+) – Актеры театра «Переход» под эгидой композитора Андрея Синецкого подготовили особое выступление, где через гармонию есенинских строк покажут, какой разной бывает любовь.

– 21:00–21:55 — Выступление кавер-группы Hot Stuff (16+).

8 июня, воскресенье

Сбавляем обороты и воскресенье проводим за уютным рукоделием!

– Мастер-класс по созданию подсвечника в стиле витража (6+), Рязанская ВДНХ – в 12:00 в «Резиденции традиций» пройдет занятие стоимостью 1300 рублей, в рамках которого умельцы из мастерской «Мира» помогут гостям создать красочный и навевающий дух прошлого аксессуар. Записываемся по ссылке.