Елена Сорокина рассказала, как в Рязани планируют решать вопрос с пробками на дорогах

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Проблему транспортной перегруженности Рязани можно решить несколькими способами, заявила, отвечая на вопросы депутатов гордумы, глава администрации Елена Сорокина.

Один из них – строительство новых дорог. Речь идёт о дублёре Московского шоссе, дороге от Северной окружной до Михайловского шоссе, реконструкции улицы Пушкина, объединении Славянского проспекта с улицей Телевизионной.

Ещё один вариант – передача дорог в собственность Рязанской области, как это уже сделано с Северной окружной. Готовятся передача проезда Шабулина, Путепровода на Приокский, участка Московского шоссе до трассы М-5. В бюджете региона больше возможности для содержания и ремонта этих дорог.

Ещё один вариант – устройство «умного» управления транспортными потоками. Также рассматривается вопрос выделения полос для общественного транспорта.