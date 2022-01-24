Елена Сорокина провела еженедельное рабочее совещание в режиме видеосвязи, сообщила пресс-служба администрации Рязани.

На повестке – уборка областного центра в зимний период, соблюдение Правил благоустройства города, проведение ямочного ремонта, контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах, вопросы транспортного обслуживания.

Так, глава администрации подчеркнула, что уборка областного центра от снега должна и дальше проводиться в усиленном режиме. В связи с частыми перепадами температуры на крышах зданий образуются сосульки и наледь, за работой по их очистке управляющими компаниями ведется ежедневный контроль. Также городские службы следят за своевременной очисткой кровель объектов социальной сферы.

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Специалисты администрации продолжают контрольные мероприятия по соблюдению Правил благоустройства. На прошлой неделе обследовано 849 адресных ориентиров, по выявленным нарушениям составлено 10 протоколов и выдано 411 уведомлений. За несанкционированную торговлю – 13 протоколов. За наледь и сосульки на крышах составлен 91 акт.

В городе продолжается ямочный ремонт улично-дорожной сети. На прошлой неделе работы с применением горячей асфальтобетонной смеси проводились на 11 участках. Общая площадь ремонта составила около 200 кв. м.

Уполномоченные сотрудники ГОиЧС города Рязани проводят информационно-разъяснительную работу о необходимости соблюдения действующих санитарных ограничений во всех районах города. Особое внимание – соблюдению масочного режима в общественных местах и городском пассажирском транспорте. Эта работа будет продолжена.

Управлению транспорта поручено осуществлять мониторинг за качеством работы перевозчиков в «часы-пик» в микрорайонах Недостоево и Канищево, при необходимости – принимать меры по улучшению ситуации.