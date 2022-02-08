Елена Сорокина призвала городские службы активно бороться с последствиями непогоды

7 февраля глава администрации Рязани Елена Сорокина провела еженедельное совещание в формате видеосвязи. На совещании обсудили уборку города, подготовку к паводку, соблюдение коронавирусных ограничений.

В ближайшие дни синоптики прогнозируют снегопад, он продлится несколько дней. Также возможны перепады температуры. Особое внимание городские службы уделят вывозу снегу, обработке дорог против гололёда. Сорокина поручила особенно тщательно убирать город, чтобы в период заморозков не образовывалась колейность.

Ещё одна важная тема – соблюдение правил благоустройства. Специалисты администрации ежедневно проводят контрольные мероприятия по этому направлению – с 10 января обследовано более 13,5 тыс. адресов. По выявленным нарушениям с начала года направлено 3582 уведомления, составлено 355 актов. Елена Сорокина поручила продолжить контрольные мероприятия за управляющими компаниями и хозяйствующими субъектами, особенно в части своевременного удаления наледи и сосулек с крыш. Участки до произведения работ по удалению наледи должны быть обязательно огорожены.

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Также затронули вопрос прохождения предстоящего паводка. Мэр напомнила, что к нему нужно приготовиться заблаговременно. Стоит уделить внимание мониторингу подъёма воды, ликвидации последствий ЧС, оперативному взаимодействию служб.

В конце февраля стартует праздничная масленичная неделя. Предварительно площадкой проведения гуляний, с соблюдением действующих ограничений, определен Центральный парк культуры и отдыха. Подробная информация о мероприятиях будет размещена на официальном сайте администрации и социальных сетях.