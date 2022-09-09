Елена Сорокина 9 сентября провела личный приём граждан

9 сентября глава администрации Елена Сорокина провела личный приём жителей. Среди вопросов — благоустройство городских территорий, ремонт спортивных площадок, уборка во дворах.

Так, жительница дома 22 по ул. Новосёлов пожаловалась на замусоренную территорию вокруг дома и у теплотрассы. Заявительница рассказала, что на контейнерной площадке также плохо убирают, на ней отсутствует твёрдое основание.

Глава администрации поручила управлению энергетики и ЖКХ и префекту Октябрьского района разобраться, побудить управляющую организацию выполнить обязательства перед жителями. Участок у теплотрассы уберёт МУП «РМПТС».

Также рязанку интересовал вопрос компенсационного озеленения на Касимовском шоссе. Представители управления благоустройства пояснили, что в этом районе уже высажено более 100 деревьев, работы продолжат в осенний посадочный период.

Ещё одна жительница попросила провести ремонт основания спортивных площадок по ул. Стройкова и ул. Гагарина. Елена Сорокина поручила руководителю управления по физической культуре и массовому спорту проработать этот вопрос, предложила заявительнице принять участие в программе местных инициатив.

Рязанка пожаловалась, что во дворе д. 65 на улице Стройкова есть сухостойные деревья. Глава администрации города поручила управлению по делам ГОЧС оказать содействие, районному префекту — осуществлять общую организацию работ. Аварийные деревья будут обследованы специалистами совместно с заявительницей.

Полным ходом идут работы по ремонту дорожного полотна на улице Новаторов. Подрядчик установил бордюрный камень, на тротуарах уложили асфальт, завершается устройство дорожного покрытия. Инициативные жители предложили оборудовать участок дороги искусственной неровностью.

Елена Сорокина поручила управлению благоустройства совместно с ГИБДД проработать возможные варианты решения этого вопроса.