Ехавший в сторону Касимова автомобиль попал в ДТП, погибла пассажирка

5 января в 17.20 на 86-м километре автодороги Шацк — Сасово — Касимов в Пителинском районе произошло смертельное ДТП. Подробности сообщила пресс-служба рязанского УГИБДД.
Ехавший в сторону Касимова водитель 1963 года рождения, не учёл погодные условия, в результат его автомобиль ВАЗ-21061 столкнулся с «Рено Логан» под управлением мужчины 1969 года рождения.
Водители, пассажира автомобиля ВАЗ 1989 года рождения обращались за медицинской помощью. Ещё одна пассажирка ВАЗ, девушка 1986 года рождения, погибла.
Проводится проверка.