ЕГЭ по русскому языку в Рязанской области будут писать два дня

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3 и 4 июня в Рязанской области пройдет самый массовый Единый государственный экзамен по русскому языку. Экзамен пройдет в два дня. Это связано с тем, что экзаменуемые должны быть рассажены в аудитории с соблюдением социальной дистанции, сообщила пресс-служба министерства образования и молодёжной политики Рязанской области.

ЕГЭ начнется в 10:00. Его продолжительность – 3 часа 30 минут. В этом году Единый госэкзамен по русскому языку в Рязанской области планируют сдавать более 4000 человек.

Во всех ППЭ будут соблюдены требования, установленные Роспотребнадзором, чтобы обеспечить безопасность сдающих ЕГЭ.