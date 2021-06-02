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Среда, 2 июня, 2021
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ЕГЭ по русскому языку в Рязанской области будут писать два дня

7info
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3 и 4 июня в Рязанской области пройдет самый массовый Единый государственный экзамен по русскому языку. Экзамен пройдет в два дня. Это связано с тем, что экзаменуемые должны быть рассажены в аудитории с соблюдением социальной дистанции, сообщила пресс-служба министерства образования и молодёжной политики Рязанской области. 

ЕГЭ начнется в 10:00. Его продолжительность – 3 часа 30 минут. В этом году Единый госэкзамен по русскому языку в Рязанской области планируют сдавать более 4000 человек.

Во всех ППЭ будут соблюдены требования, установленные Роспотребнадзором, чтобы обеспечить безопасность сдающих ЕГЭ.

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